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Главная  /  Репортажи  /  Мобильные Репортеры посетили Калийно-магнивое месторождение "Нивенское" в Калининграде (17.08.2017 г.)

Мобильные Репортеры посетили Калийно-магнивое месторождение "Нивенское" в Калининграде (17.08.2017 г.)

Автор:
Демидова Наталья
Дата публикации:
22:47
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В один из дней нахождения Мобильных Репортеров на Калининградской земле, МобРепы посетили предприятии "К-Поташ"- предприятии, которое добывает каменную соль. Калийно-магнивое месторождение "Нивенское". Соль этого месторождения уникальна по своему составу и будет использоваться для производства удобрений, в медицине и даже в космонавтике. Экскурсия оказалась очень увлекательной и познавательной! Мобильные Репортеры узнали много нового о недрах земли Калининграда, об истории возникновения каменной соли в этом регионе и об уникальности полезных ископаемых месторождения "Нивенское".

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