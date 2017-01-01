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Борьба ГБУ "Жилищник" района Митино с природой

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
23:01
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ГБУ "Жилищник" района Митино с утра до вечера трудятся на благо жителей района. Только наш двор без устали поливают и в дождь и в жару. Особенно стараются в жаркую погоду, которая установилась последнее время. Снуют по двору каждые полчаса. А ещё у них появилась маленькая, белая машинка, которая также снуёт по двору. Толку от неё мало, вся грязь по прежнему остаётся на дороге. Но она очень старается. Вода не успевает просыхать на раскалённом асфальте. Только вот траву, которая погибает от невыносимой жары, никто поливать не хочет. Все перекладывают эту обязанность друг на друга. А трава, которую ещё кое-где можно встретить, сгорает на глазах. Потому что работники ГБУ, и не только района Митино, обожают выдирать траву, которая не успевает оправиться от предыдущего зверства, триммерами. Их даже не пугает то, что в городе запрещено косить триммерами, особенно в жаркую погоду. За это полагается штраф.

Но самое излюбленное занятие вредоустраителей - это обрезка, якобы, сухих веток. Иногда они называют это ненужной и вредной порослью. Только одно они не хотят понять, что главные вредители это те, которые считают, что они имеют какое-то право решать чему расти на улицах нашего города, а что не достойно прорастать в наших дворах. Ещё они пообещали устроить кардинальное облагораживание наших дворов на следующий год. Даже страшно представить, чем они осчастливят жителей нашего двора. Потому что газон на Пятницком шоссе перекопан и вряд ли его восстановят ко Дню Города.

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