В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

Водяной смерч сняли на видео в Сочи

Автомобиль загорелся в результате ДТП во Владикавказе

Тягач с прицепом перевернулся на дороге в Краснодарском крае

Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Масштабные работы по укладке асфальта на Смоленском бульваре сняты с коптера

Масштабные работы по укладке асфальта на Смоленском бульваре сняты с коптера

Автор:
denis947
Дата публикации:
01:29
  • 1
  • 0

На участке Садового кольца в районе Смоленского бульвара идут масштабные работы по укладке нового дорожного полотна. В дорожных работах задействовано больше 100 единиц спецтехники - катки, погрузчики, самосвалы, асфальтоукладчики и дорожные фрезы. Вся техника и люди работают слажено и быстро, к утру участок Садового кольца будет полностью готов и по свежему асфальту поедут автомобили.

  • 1
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
01:10 | denis947
Крымский мост красят ко Дню города
13 0
00:20 | denis947
Нанесение дорожной разметки на Садово-Триумфальной улице
227 1
18.08 19:46 | denis947
Пожар на крыше здания на Садово-Спасской улице снят с воздуха
28 0
20.08 21:57 | Uwis
Укладка асфальта на территории «Олимпийского Комплекса Лужники»
544 2
21.08 17:59 | denis947
Завершающий этап строительства путепровода между Южнопортовой улицей и 2-м Южнопортовым проездом