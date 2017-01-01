Масштабные работы по укладке асфальта на Смоленском бульваре сняты с коптера
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 01:29
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На участке Садового кольца в районе Смоленского бульвара идут масштабные работы по укладке нового дорожного полотна. В дорожных работах задействовано больше 100 единиц спецтехники - катки, погрузчики, самосвалы, асфальтоукладчики и дорожные фрезы. Вся техника и люди работают слажено и быстро, к утру участок Садового кольца будет полностью готов и по свежему асфальту поедут автомобили.
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