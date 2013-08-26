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На трассе Комсомольск-Хабаровск перевернулся военный грузовик

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:16
  • 13
  • 0

Перевернулся военный грузовик на трассе Комсомольск-Хабаровск.

  • 13
  • 0

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