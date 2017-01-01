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Долгий ремонт дороги на улице Гусельская в Саратове

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:16
  • 16
  • 1

В 2007 на моих глазах начали ремонт дороги. Участок небольшой, но самое интересное этот якобы ремонт закончили в 2017 году.

  • 16
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    08:34
    Уважаемый автор, уточните, когда было снято это видео? 2 августа?
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