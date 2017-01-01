Долгий ремонт дороги на улице Гусельская в Саратове
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 12:16
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- 16
В 2007 на моих глазах начали ремонт дороги. Участок небольшой, но самое интересное этот якобы ремонт закончили в 2017 году.
- 16
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В 2007 на моих глазах начали ремонт дороги. Участок небольшой, но самое интересное этот якобы ремонт закончили в 2017 году.
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