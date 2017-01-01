Долгий ремонт дороги на улице Гусельская в Саратове

Автор: Аноним Дата публикации: 12:16

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В 2007 на моих глазах начали ремонт дороги. Участок небольшой, но самое интересное этот якобы ремонт закончили в 2017 году.