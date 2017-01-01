Сильный ветер и ливень начались в центре Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 08:34

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В центре Москвы с 8 часов утра наблюдается резкое ухудшение погоды. Поднялся сильный порывистый ветер и начался ливень.