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Главная  /  Репортажи  /  Сильный ветер и ливень начались в центре Москвы

Сильный ветер и ливень начались в центре Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
08:34
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В центре Москвы с 8 часов утра наблюдается резкое ухудшение погоды. Поднялся сильный порывистый ветер и начался ливень.

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