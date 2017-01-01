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Главная  /  Репортажи  /  Гонка большегрузов едва не закончилась трагедией на трассе А391

Гонка большегрузов едва не закончилась трагедией на трассе А391

Автор:
Tishka
Дата публикации:
08:52
  • 72
  • 2

Гонка большегрузов едва не закончилась трагедией. Лихачи на многотонных машинах попали в объектив регистратора.

  • 72
  • 2

Комментарии (2)

  • mreportertv
    08:53
    Уважаемый Tishka, уточните, кто автор видео? Вы?
  • Tishka
    09:14
    К сожалению, не могу найти автора видео. Прислали в мессенджерах) А так указал бы автора.
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