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Посольство США прекращает выдачу виз россиянам

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:18
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США до конца лета прекращают выдачу россиянам неиммиграционных виз. Она возобновится лишь 1 сентября «в значительно сокращенном объеме» Выдача виз приостанавливается 23 августа. С начала осени собеседования для получения неиммиграционной визы будут проводиться лишь в посольстве США в Москве. Собеседований в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке не будет. Об их возможном восстановлении сообщат дополнительно. Кроме того, в московское посольство за визой более не смогут обращаться граждане Республики Беларусь. Им рекомендовано подавать заявки в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе. К 8 утра к зданию посольства пришли порядка 10 человек, но им сказали, что приема не будет и пройти на территорию посольства на Новинском бульваре не получится.

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