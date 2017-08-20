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Главная  /  Репортажи  /  На Щёлковском шоссе в Москве упали несколько деревьев на провода

На Щёлковском шоссе в Москве упали несколько деревьев на провода

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
10:17
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Утром из-за сильных порывов ветра упали несколько деревьев возле поликлиники 122, что на Щёлковском шоссе, рядом с домом 57. Одно из деревьев повисло на проводах и его сейчас пытаются убрать рабочие. Другое дерево оборвало один провод и его уже распилили. Трудности сейчас есть в том, что под повисшим деревом и проводами припаркованы автомобили. Рабочие думают, как лучше поступить, чтобы не повредить автомобили.

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