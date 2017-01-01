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Главная  /  Репортажи  /  Платформа "Фрязино-Пассажирская" после капитального ремонта

Платформа "Фрязино-Пассажирская" после капитального ремонта

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:38
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Закончился капитальный ремонт пригородной платформы "Фрязино-Пассажирская" на Ярославском направлении.

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