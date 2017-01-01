Обстановка у Басманного суда, где избирается мера пресечения бывшему худруку Гоголь-центра Кириллу Серебренникову

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Обстановка у Басманного суда, где сегодня с 12:00 будет избираться мера пресечения бывшему худруку Гоголь-центра режиссёру Кириллу Серебренникову. Известно, что следствие просит отправить его под домашний арест. Бывшего худрука Гоголь-центра обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Кирилл Серебренников свою вину не признаёт.