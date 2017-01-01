Дождливая погода пришла в Москву
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 11:38
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- 19
Утром дворник убирал опавшие жёлтые листья, а потом прошёл небольшой дождь. А ещё сегодня деревья попадали https://www.mreporter.ru/reports/192034
- 19
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Утром дворник убирал опавшие жёлтые листья, а потом прошёл небольшой дождь. А ещё сегодня деревья попадали https://www.mreporter.ru/reports/192034
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