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Дождливая погода пришла в Москву

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
11:38
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Утром дворник убирал опавшие жёлтые листья, а потом прошёл небольшой дождь. А ещё сегодня деревья попадали https://www.mreporter.ru/reports/192034

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Комментарии (0)

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