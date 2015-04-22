У Басманного суда в Москве накаляется обстановка: пришедшие перекрыли несколько полос проезжей части

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Представители СМИ, а также актёры театра, пришедшие поддержать бывшего худрука Гоголь-центра, заняли весь тротуар и уже три полосы для движения проезжей части, не говоря уже о том, что одна полоса занята под парковку. Прибыли полиция и два автобуса с ОМОНом. Движение автотранспорта сильно затруднено. Людей с проезжей части не прогоняют.