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Главная  /  Репортажи  /  У Басманного суда в Москве накаляется обстановка: пришедшие перекрыли несколько полос проезжей части

У Басманного суда в Москве накаляется обстановка: пришедшие перекрыли несколько полос проезжей части

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
12:21
  • 28
  • 2

Представители СМИ, а также актёры театра, пришедшие поддержать бывшего худрука Гоголь-центра, заняли весь тротуар и уже три полосы для движения проезжей части, не говоря уже о том, что одна полоса занята под парковку. Прибыли полиция и два автобуса с ОМОНом. Движение автотранспорта сильно затруднено. Людей с проезжей части не прогоняют.

  • 28
  • 2

Комментарии (2)

  • Artem_077
    12:42
    Полиция стали прогонять людей с проезжей части.
  • Artem_077
    12:43
    Людей, сейчас, тут явно не 150 и не 200, как пишут. Думаю, что больше 1000 людей.
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