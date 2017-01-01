"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

Пыльная буря поднялась над Саратовом

В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

Водяной смерч сняли на видео в Сочи

Автомобиль загорелся в результате ДТП во Владикавказе

Тягач с прицепом перевернулся на дороге в Краснодарском крае

Горожане несут цветы к посольству Испании

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  "Сталинградский дождь" накрыл Волгоград (ВИДЕО)

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград (ВИДЕО)

Автор:
tucha_av
Дата публикации:
12:54
  • 46
  • 0

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры разгула стихии в городе-герое.

По словам автора видео, "сталинградским дождём" в городе называют песчаные бури. Одна из которых разыгралась в областном центре этим днём. На улице начался сильный ветер, который поднял пыль, частички почвы, песчинки в воздух. Серое облако накрыло Волгоград. Из-за погодного явления видимость, по словам очевидца, не превышает и двух-трёх километров.

Известно, что похожая ситуация сложилась сегодня и в Саратове. Там в городе также поднялась песчаная буря.



  • 46
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

39 0
14:25 | Гринфельд Павел
На смену жаре в Москву пришли дожди
144 1
00:55 | Buchacha
Бесхозная сумка обнаружена на улице города Смоленска
43 0
22.08 15:20 | Vasily73reg
"Город очень красивый!": премия "Мобильный репортер года" в Калининграде, день второй (ВИДЕО)
41 0
06.08 18:08 | El_Za
В Волгограде из-за жары воробьи пьют воду из трубки от сплит-системы
41 0
17.08 13:08 | mreportertv
Огромный песчаный вихрь поразил жителей Бразилии