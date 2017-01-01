"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград (ВИДЕО)
- Автор:
- tucha_av
- Дата публикации:
- 12:54
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По словам автора видео, "сталинградским дождём" в городе называют песчаные бури. Одна из которых разыгралась в областном центре этим днём. На улице начался сильный ветер, который поднял пыль, частички почвы, песчинки в воздух. Серое облако накрыло Волгоград. Из-за погодного явления видимость, по словам очевидца, не превышает и двух-трёх километров.
Известно, что похожая ситуация сложилась сегодня и в Саратове. Там в городе также поднялась песчаная буря.
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