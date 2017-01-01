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За 3 года в Московском метро обучили 130 собак-проводников

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:45
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На станциях метро «Новокосино» и «Авиамоторная» Калининско-Солнцевской линии состоялось второе занятие по обучению собак-проводников. В занятии приняли участие 5 лабрадоров - 3 взрослых собаки и 2 щенка. Под контролем сотрудников ЦОМП и Российской школы подготовки собак-проводников Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых», четвероногие проводники отработали навыки спуска и подъёма по эскалаторам и лестницам. Также их обучили безопасно проходить через турникеты и осуществлять посадку и высадку в вагоны поезда. Первые специальные занятия с собаками-проводниками на станциях Московского метро состоялись в 2014 году. За это время в столичной подземке обучили более 130 овчарок и лабрадоров, которые сейчас помогают передвигаться инвалидам по зрению в разных городах России. Планируется, что до конца 2017 года обучение в метрополитене пройдут ещё около 80 собак. Их научат безопасно спускаться и подниматься по эскалаторам и лестницам, проходить через турникеты и садиться в вагоны поездов. Обучение проходит под контролем инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогают горожанам передвигаться по станциям и в поездах метро.

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