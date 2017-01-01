Странный ремонт дороги в Саратовской области сняли на видео

Автор: Денис Ершов Дата публикации: 14:38

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192049

Автомобилист Саратовской области возмущен качеством ремонта трассы в Ершовском районе."У нас в Саратовской области, есть самая плохая дорога в стране. Много-много лет чиновники "отмывают на ней" деньги, но ремонта не было уже более семи лет. На эту "трассу" жаловались и Президенту и в местные инстанции, без изменений," - рассказывает автор видео."И вот, вероятно, нашлись деньги на 1 км этой "трассы". Но, похоже, его потратят не с умом," - заключает мобильный репортёр, ставший свидетелем долгожданного ремонта трассы.