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Странный ремонт дороги в Саратовской области сняли на видео

Автор:
Денис Ершов
Дата публикации:
14:38
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Автомобилист Саратовской области возмущен качеством ремонта трассы в Ершовском районе.

"У нас в Саратовской области, есть самая плохая дорога в стране. Много-много лет чиновники "отмывают на ней" деньги, но ремонта не было уже более семи лет. На эту "трассу" жаловались и Президенту и в местные инстанции, без изменений," - рассказывает автор видео.

"И вот, вероятно, нашлись деньги на 1 км этой "трассы". Но, похоже, его потратят не с умом," - заключает мобильный репортёр, ставший свидетелем долгожданного ремонта трассы.
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