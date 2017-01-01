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У московского зоопарка появился дополнительный вход с территории планетария

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
14:26
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У московского зоопарка появился дополнительный вход с территории планетария. Новый вход со стороны улицы Садово-Кудринская работает ежедневно, кроме вторника с 10 до 18. Чтобы попасть в зоопарк, нужно войти на территорию планетария и обойти его здание с правой стороны. На входе есть билетная касса, а зайдя в зоопарк, сразу окажешься на новой территории.

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