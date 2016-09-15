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Девушка-экстремал совершила прыжок с борта самолёта

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:07
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Сто тысяч просмотров - и это, похоже, не предел. Так Интернет-аудитория отреагировала на ролик от американки Николь Смит - девушки-экстремала.

Она совершила скайдайв в Объединённых Арабских Эмиратах - прямо с пассажирского кресла самолёта. То есть - в какой-то момент отцепилась от сиденья и отправила себя в свободное падение. И - сама же снимала происходящее с помощью сразу нескольких портативных камер.

К слову, популярность видео обеспечила не только его зрелищность. Но и трогательная история: как сообщается, свой полёт Николь посвятила погибшему мужу.

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