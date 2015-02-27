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Главная  /  Репортажи  /  Житель Пензы вырастил на балконе мини-огород

Житель Пензы вырастил на балконе мини-огород

Автор:
artem_firsov
Дата публикации:
15:21
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Кусты помидоров и огурцов до трёх метров на балконе жилого дома! Шутка ли? Мобильный репортёр из Пензы так не считает и присылает видео своего мини-огорода.

"Когда до дачи далеко, а есть балкон на солнечной стороне улицы, то Вы можете обзавестись мини-огородом!" - пишет автор видео. Так, у мобильного репортёра растут в горшках помидоры и огурцы. Кусты огурцов даже в комнатных условиях удалось вырастить высотой до трёх метров, а размеры плодов, как пишет садовод, достигают до 20 сантиметров!

Впрочем, на огурцах и помидорах садовод-любитель предлагает не останавливаться: "Ещё можно посадить болгарский перец!" -пишет житель Пензы.

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