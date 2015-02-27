Житель Пензы вырастил на балконе мини-огород

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34 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192055

Кусты помидоров и огурцов до трёх метров на балконе жилого дома! Шутка ли? Мобильный репортёр из Пензы так не считает и присылает видео своего мини-огорода."Когда до дачи далеко, а есть балкон на солнечной стороне улицы, то Вы можете обзавестись мини-огородом!" - пишет автор видео. Так, у мобильного репортёра растут в горшках помидоры и огурцы. Кусты огурцов даже в комнатных условиях удалось вырастить высотой до трёх метров, а размеры плодов, как пишет садовод, достигают до 20 сантиметров!Впрочем, на огурцах и помидорах садовод-любитель предлагает не останавливаться: "Ещё можно посадить болгарский перец!" -пишет житель Пензы.