ЦУМ исполнилось 110 лет
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 15:36
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- 19
ЦУМ в этом году исполнилось 110 лет. В напоминании о своем юбилее у центрального универмага установили арт-объект гигантский пакет.
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ЦУМ в этом году исполнилось 110 лет. В напоминании о своем юбилее у центрального универмага установили арт-объект гигантский пакет.
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