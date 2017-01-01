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Главная  /  Репортажи  /  ЦУМ исполнилось 110 лет

ЦУМ исполнилось 110 лет

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:36
  • 19
  • 0

ЦУМ в этом году исполнилось 110 лет. В напоминании о своем юбилее у центрального универмага установили арт-объект гигантский пакет.

В
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