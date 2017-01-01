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Главная  /  Репортажи  /  Самолёт увяз в грязи на лётном поле в Олёкминске

Самолёт увяз в грязи на лётном поле в Олёкминске

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:54
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В якутских аэропортах самолеты застревают... в грязи. На помощь пилотам спешат спасатели.

Мобильный репортер из Олекминска стал свидетелем того, как пожарная машина буксирует легкий самолет на местном летном поле - после ливня его шасси завязли в покрытии взлетно-посадочной полосы как минимум на треть. Местный житель запечатлел инцидент на видео.

Такое повторяется в Олекминском районе после каждого сильного дождя, самолеты не могут ни сесть, ни взлететь, пишут пользователи. Власти обещают забетонировать поле уже несколько лет.
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