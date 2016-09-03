"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

Пыльная буря поднялась над Саратовом

В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

Водяной смерч сняли на видео в Сочи

Автомобиль загорелся в результате ДТП во Владикавказе

Тягач с прицепом перевернулся на дороге в Краснодарском крае

Горожане несут цветы к посольству Испании

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Мероприятия в честь 870-летия столицы начнутся 1-го сентября

Мероприятия в честь 870-летия столицы начнутся 1-го сентября

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:22
  • 12
  • 0

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мероприятия в честь 870-летия Москвы начнутся 1 сентября. Также он предупредил об ограничении транспортного движения на ул. Тверская и ул. Охотный ряд в День города. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Мероприятия в честь юбилея Москвы начнутся уже 1 сентября. По всему городу откроются около 40 праздничных площадок. Основные - на Тверской, Арбате и центральных площадях. 9 и 10 сентября ул. Тверская (от Пушкинской до Манежной площади) и ул. Охотный ряд (от Моховой до Театрального проезда) будут открыты только для пешеходов», - написал мэр.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
16:47 | Artem_077
На улице Бауманская в центре столицы стоят трамваи из-за повреждения контактной сети
19 0
15:36 | LaimeLaim
ЦУМ исполнилось 110 лет
78 0
03.09.2016 15:16 | Колосов Сергей
В Омске 11-классник на торжественную линейку приехал на личном автомобиле
26 0
08.05 19:23 | Uwis
Погода не повлияла на программу праздничных мероприятий в Москве