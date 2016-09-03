Мероприятия в честь 870-летия столицы начнутся 1-го сентября

12

12 0

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мероприятия в честь 870-летия Москвы начнутся 1 сентября. Также он предупредил об ограничении транспортного движения на ул. Тверская и ул. Охотный ряд в День города. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Мероприятия в честь юбилея Москвы начнутся уже 1 сентября. По всему городу откроются около 40 праздничных площадок. Основные - на Тверской, Арбате и центральных площадях. 9 и 10 сентября ул. Тверская (от Пушкинской до Манежной площади) и ул. Охотный ряд (от Моховой до Театрального проезда) будут открыты только для пешеходов», - написал мэр.