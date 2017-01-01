ДТП с участием уборочного грузовика "КамАЗ" произошло в центре Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 16:49
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На Люсиновской улице столкнулись уборочный грузовик "КамАЗ" и а/м "Ниссан Кашкай". Водитель а/м "Ниссан" со стороны улицы Павла Андреева пересекал Люсиновскую улицу в прямом направлении. В этот же момент перед ним совершал левый поворот на Люсиновскую улицу водитель коммунальной техники. Водитель а/м "Ниссан" попытался затормозить и отвернуть в сторону, однако расстояние оказалось минимальным и он врезался в навесное оборудование. Из-за столкновения автомобилей было частично затруднено движение транспорта в сторону площади Серпуховская застава. Для движения остался только один ряд.
Предварительно ДТП произошло по вине водителя грузовика. При совершении маневра он был должен пропустить встречный транспорт.
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