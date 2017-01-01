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Главная  /  Репортажи  /  Начался снос пятиэтажки первого индустриального периода на улице Лобачевского

Начался снос пятиэтажки первого индустриального периода на улице Лобачевского

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:46
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Начался демонтаж очередной пятиэтажки первого периода индустриального домостроени «Строители приступили к сносу очередной пятиэтажки периода индустриального домостроения на западе Москвы по адресу улица Лобачевского дом 84» - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев. Пятиэтажка относится к серии II-32, площадь дома - 1,3 тысячи квадратных метров. Снос осуществляется за счет средств городского бюджета. «На сегодняшний день остаточный снос составляет 51 дом общей площадью 215,7 тысяч квадратных метров. В целом по городу программа сноса пятиэтажек выполнена на 96,6%. Всего с начала программы сноса демонтирован 1671 дом. С начала 2017 года уже снесено 27 жилых домов. Программа сноса полностью завершена в Центральном, Северном, Восточном, Юго-восточном, Южном, Северо-Западном округах и в Зеленограде», - добавил Андрей Бочкарев. Напомним, что общий объем подлежащих сносу пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения с начала программы составлял 1722 дома, площадью 6 миллионов 339,6 тысячи квадратных метров.

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