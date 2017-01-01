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Два автомобиля столкнулись на Мытной улице

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:53
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23 августа днём в центре Москвы, в районе Якиманка на Мытной улице не поделили дорогу два автомобилиста. На пересечении улиц Мытная и Павла Андреева столкнулись "Мицубиси Аутлендер" и а/м "Мерседес". Предварительно водитель а/м "Мерседес" при выезде со стороны Хавской улицы стал совершать левый поворот и не пропустил встречный а/м "Мицубиси", двигавшийся по улице Павла Андреева прямо. От мощного удара автомобили развернуло и отбросило в сторону. Все они получили различные механические повреждения. Участники ДТП не пострадали. Окончательные причины аварии и степень виновности будут установлены в группе разбора.

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