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На улице Бауманская в центре столицы столкнулись две иномарки

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:07
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На улице Бауманская, напротив дома номер 53, столкнулись две иномарки: Хонда и Киа. Девушка, управлявшая а/м Хонда, выезжала с Денисовского переулка (такой действительно есть в Москве) и не пропустила двигающуюся по улице Бауманская Киа. Произошло столкновение. А/м Киа по инерции продвинулся вперёд и остановился на рельсах между двумя стоящими трамваями (которые стояли тут ранее из-за повреждения контактной сети). В аварии никто не пострадал. Сейчас к месту ДТП прибыли сотрудники ДПС. А/м Хонда получил серьёзные повреждения. Для его перемещения потребуется эвакуатор.

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