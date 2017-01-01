На улице Бауманская в центре столицы столкнулись две иномарки

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На улице Бауманская, напротив дома номер 53, столкнулись две иномарки: Хонда и Киа. Девушка, управлявшая а/м Хонда, выезжала с Денисовского переулка (такой действительно есть в Москве) и не пропустила двигающуюся по улице Бауманская Киа. Произошло столкновение. А/м Киа по инерции продвинулся вперёд и остановился на рельсах между двумя стоящими трамваями (которые стояли тут ранее из-за повреждения контактной сети). В аварии никто не пострадал. Сейчас к месту ДТП прибыли сотрудники ДПС. А/м Хонда получил серьёзные повреждения. Для его перемещения потребуется эвакуатор.