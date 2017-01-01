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Сильный ливень начался на западе Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:57
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С запада Московской области на столицу подходят дождевые облака. В районе улицы Лобачевского уже начался сильный ливень и ветер.

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