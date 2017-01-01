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Переменчивая погода 23 августа в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:37
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Целый день погода менялась в столице то подует сильный ветер и скроет солнце за тучи, то выглянет солнце и становится жарко.

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