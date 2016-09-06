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"Спасская башня детям" готовится к открытию

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:51
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На Красной площади готовят площадку "Спасская башня детям" уже 25 августа родители с детьми смогут ее посетить.

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