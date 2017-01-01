Ливень с громом прошли на юго-западе столицы
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:55
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Вторая порция осадков пролилась на юго-западе столицы. Лило как из ведра под сильные порывы ветра и были слышны раскаты грома.
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Вторая порция осадков пролилась на юго-западе столицы. Лило как из ведра под сильные порывы ветра и были слышны раскаты грома.
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