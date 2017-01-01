Автокран перевернулся на трассе Хабаровск - Комсомольск

Автор: Yasson777 Дата публикации: 10:19

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Автокран, следовавший в составе военной автоколонны в направлении Хабаровска, неожиданно выскочил навстречную полосу "в лоб" автомобилю Nissan Note. В последний момент водитель крана чудом успел отвернуть в сторону, но в результате автокран перевернулся на левую сторону, перегородив одну полосу для движения. В результате погибших нет, солдат-водитель получил травму левой руки, а его попутчик отделался ушибами и царапинами. В легковой машине ехала семья из 5 человек (3 детей), которые отделались испугом.