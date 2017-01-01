В ДТП на Молодогвардейской улице пострадал 1 человек

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Вечером 23 августа на западе столицы произошло ДТП. На Молодогвардейской улице, у дома 57, столкнулись 2 автомобиля: грузовик "Хёндай" и "Киа Пиканта". Легковой автомобиль двигался в сторону ул. Боженко, грузовик навстречу и начал совершать левый поворот. Водитель грузовика не уступил дорогу легковому автомобилю и они столкнулись. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Ему потребовалась госпитализация. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС. Движение транспорта затруднено, все объезжают место ДТП по встречной полосе.