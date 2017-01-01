На юго-востоке Москвы идёт дождь
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 20:11
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Вечером на Москву обрушился дождь, местами сильный. Жители города укрылись от непогоды под зонтами. Температура на улице +19.
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Вечером на Москву обрушился дождь, местами сильный. Жители города укрылись от непогоды под зонтами. Температура на улице +19.
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