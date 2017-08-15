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Шторм на Черном море в Адлере

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
05:58
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В Адлере на Черном море начался шторм. Температура воздуха 22 градуса. Температура воды в море 28.1 градус.

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