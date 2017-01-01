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Главная  /  Репортажи  /  Троллейбус протаранил иномарку на юго-востоке Москвы

Троллейбус протаранил иномарку на юго-востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
21:13
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Один человек пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы. На пересечении Донецкой улицы с Перервой столкнулись троллейбус и легковой автомобиль "Хендай". Легковой автомобиль выехал на перекресток, не пропустив троллейбус 74-ого маршрута. Молодой человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу. Никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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