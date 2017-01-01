Троллейбус протаранил иномарку на юго-востоке Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 21:13

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Один человек пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы. На пересечении Донецкой улицы с Перервой столкнулись троллейбус и легковой автомобиль "Хендай". Легковой автомобиль выехал на перекресток, не пропустив троллейбус 74-ого маршрута. Молодой человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу. Никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняются.