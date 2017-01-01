"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

Пыльная буря поднялась над Саратовом

В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

Водяной смерч сняли на видео в Сочи

Автомобиль загорелся в результате ДТП во Владикавказе

Тягач с прицепом перевернулся на дороге в Краснодарском крае

Горожане несут цветы к посольству Испании

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Потоп на Нагатинской набережной в Москве

Потоп на Нагатинской набережной в Москве

Автор:
max_bucks
Дата публикации:
23:05
  • 11
  • 0

Потоп на Нагатинской набережной в Москве.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

4 0
23:30 | Uwis
Поздравительные ролики с изображениями знаменитых людей можно увидеть на мультимедийных экранах города
15 0
22:52 | Magic187
В результате ливня затопило 3-х комнатную квартиру на севере столицы
26 0
22:49 | Mr_Serge177
Подтопление Варшавского шоссе в Москве после тропического ливня
30 0
22:47 | Max_019
На Михалковской улице на севере столицы затопило проезжую часть