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Увлекательная водная прогулка Мобильных Репортеров по реке Преголя в историческом центре города Калининград

Автор:
Демидова Наталья
Дата публикации:
22:20
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Во второй день нахождения Мобильных Репортеров на Калининградской земле одним из пунктов культурной программы стала водная прогулка по реке Преголя от острова Канта, в порт и к музею Мирового Океана... Очень интересно увидеть город и с воды! Нас прокатили на очень уютном катере. А подробный рассказ экскурсовода сделал небольшое плавание МобРепов еще интересней и увлекательней.

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