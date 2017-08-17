Увлекательная водная прогулка Мобильных Репортеров по реке Преголя в историческом центре города Калининград

Автор: Демидова Наталья Дата публикации: 22:20

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Во второй день нахождения Мобильных Репортеров на Калининградской земле одним из пунктов культурной программы стала водная прогулка по реке Преголя от острова Канта, в порт и к музею Мирового Океана... Очень интересно увидеть город и с воды! Нас прокатили на очень уютном катере. А подробный рассказ экскурсовода сделал небольшое плавание МобРепов еще интересней и увлекательней.