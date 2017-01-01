Подтопление Варшавского шоссе в Москве после тропического ливня

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Целую неделю Московская область находилась во власти жаркого антициклона. Температура воздуха в отдельные дни раскалялась до +32°С в Москве и до +33°С в области. Но сегодня, ближе к вечеру к Москве подошёл холодный атмосферный фронт, прохождение которого сопровождалось порывистым ветром и грозой с тропическим ливнем. Пик ненастья на юге Москвы пришёлся на 7-й час вечера. В результате ливня, оказался подтоплен участок проезжей части Варшавского шоссе в районе станции метро Нагатинская. Проезжие части и пешеходные дороги во дворах также превратились в большое водное препятствие. Но на этом непогода не заканчивается. На данный момент (22:45) снова идёт сильный дождь, который по прогнозам будет длиться всю ночь.