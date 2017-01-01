Поздравительные ролики с изображениями знаменитых людей можно увидеть на мультимедийных экранах города
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 23:30
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Поздравительные ролики с изображениями знаменитых людей и анонсы мероприятий, приуроченных к 870-летию столицы, можно увидеть на мультимедийных экранах города. Ролики посвящены музыкантам, ученым, врачам, жившим и работавшим в Москве и известным во всем мире. Среди них художник Василий Кандинский, балерина Майя Плисецкая, певец Владимир Высоцкий, поэт Александр Пушкин, полководец Александр Суворов и другие.
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