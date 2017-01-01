Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

Пыльная буря поднялась над Саратовом

В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

Водяной смерч сняли на видео в Сочи

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Взрыв произошёл ночью на газопроводе в Нижегородской области

Взрыв произошёл ночью на газопроводе в Нижегородской области

Автор:
Бильбо Бэггинс
Дата публикации:
12:35
  • 19
  • 0

На магистральном газопроводе "Ямбург - Тула - 1" в Нижегородской области произошёл взрыв. Кадры с начавшимся в результате ЧП пожаром прислал мобильный репортёр.

По словам очевидцев, 23 августа 2017 года, в 23 часа 16 минут, на подземном участке произошла разгерметизация газопровода, началось возгорание газа. Зарево пожара осветило ночной небо. От огня было светло - как на рассвете. Столб пламени виднелся на расстоянии десятков километров. Например, эти кадры сняты в городе Сергач. Также огонь было видно и на удалении 20 километров - как пишет автор этих кадров.

Сообщается, что на данный момент пожар удалось локализовать. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал, и угроз для возникновения лесных пожаров также нет. Что стало причиной разгерметизации - пока неизвестно.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

39 0
11:41 | Рустам Балтаев
Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области (ВИДЕО)
1 0
14:12 | mreportertv
Громадный оползень сошел в швейцарских Альпах
60 0
20.08 09:30 | Trofimov1977
В Хабаровске в жилом доме произошел взрыв
89 0
10.08 11:54 | Stanislav545
"Как по волнам": автомобилисты возмущены новой дорогой в Нижегородской области
37 0
10.08 13:42 | mreportertv
Возгорание произошло на газопроводе в Калуге