Взрыв произошёл ночью на газопроводе в Нижегородской области
- Автор:
- Бильбо Бэггинс
- Дата публикации:
- 12:35
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По словам очевидцев, 23 августа 2017 года, в 23 часа 16 минут, на подземном участке произошла разгерметизация газопровода, началось возгорание газа. Зарево пожара осветило ночной небо. От огня было светло - как на рассвете. Столб пламени виднелся на расстоянии десятков километров. Например, эти кадры сняты в городе Сергач. Также огонь было видно и на удалении 20 километров - как пишет автор этих кадров.
Сообщается, что на данный момент пожар удалось локализовать. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал, и угроз для возникновения лесных пожаров также нет. Что стало причиной разгерметизации - пока неизвестно.
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