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Главная  /  Репортажи  /  Даже в дождь не прекращаются работы по благоустройству Крымского моста

Даже в дождь не прекращаются работы по благоустройству Крымского моста

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:04
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Ночью покрасили парапеты Крымского моста, сейчас продолжают укладывать асфальт в пешеходной зоне.

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