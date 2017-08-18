Передвижной выставочно-лекционный поезд РЖД - остановка на станции Тихвин 17 - 18.08.2017 г.

Автор: Leobr Дата публикации: 06:56

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Это уже второй приезд передвижной выставки в наш город - первый был в декабре 22013 года https://www.mreporter.ru/reports/134963 . К сожалению о новом приезде не было информации, кроме как в соцсетях и на сайте http://rzd-expo.ru/pvlk самого проекта - а в этот раз повезло жителям городов и поселков Будогощь, Кириши, Тихвин и Бабаево. Выставочный комплекс полностью автономный - со своей электростанцией, что помогает при работе в самых отдаленных частях страны. По сравнению с прошлым обликом видим и новые экспозиции, макеты и тренажеры. Новые темы - например посвященные БАМу и Великой Отечественной войне. Сотрудникам выставочного поезда было интересно узнать, что в Тихвине шестой год успешно работает Тихвинский вагоностроительный завод а также о военных событиях. В частности о факте гибели 14 октября 1941 года на станции Тихвин сотен ленинградских детей при вражеской бомбежке поездов с эвакуируемыми. Что именно в Тихвине был изготовлен предшественник импортных "Сапсанов" первый в РФ 6-ти вагонный опытный скоростной поезд ВСМ-250 "Сокол".