Иномарка сбила пешехода, пытавшегося перебежать МКАД в районе 32 км

Автор: denis947 Дата публикации: 07:02

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Пешеход попал под колеса иномарки на 32 км МКАД на юге Москвы. Мужчина ранним утром в 15 метрах от наземного пешеходного перехода попытался перебежать магистраль, но попал под колеса автомобиля "Ниссан", который двигался в левом ряду по внутренней стороне. Пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу, сам автомобиль пострадал не менее серьезнее, вмят капот и разбито лобовое стекло.