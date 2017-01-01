Дороги в Тверской области от Твери до Максатихи сняли на видео
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 11:56
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Здесь, по словам мобильного репортёра, дорога усыпана ямами и выбоинами. Настолько, что автомобиль, как видно на кадрах. качает местами, как на волнах. Впрочем, порой, как пишет автор видео, встречаются ровные участки пути. "Пять километров асфальта делают, а 20 километров пропускают! Пять километров делают - 10 пропускают!" - сообщает мобильный репортёр.
Автомобилист задаётся вопросом: "Как принимают такие работы по ремонту проезжей части местные власти?". И призывает обратить внимание на эту дорожную проблему области.
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