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Дороги в Тверской области от Твери до Максатихи сняли на видео

Автор:
Аноним
Дата публикации:
11:56
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Жители Тверской области возмущены состоянием проезжей части, которая соединяет областную столицу и поселок Максатиху.

Здесь, по словам мобильного репортёра, дорога усыпана ямами и выбоинами. Настолько, что автомобиль, как видно на кадрах. качает местами, как на волнах. Впрочем, порой, как пишет автор видео, встречаются ровные участки пути. "Пять километров асфальта делают, а 20 километров пропускают! Пять километров делают - 10 пропускают!" - сообщает мобильный репортёр.

Автомобилист задаётся вопросом: "Как принимают такие работы по ремонту проезжей части местные власти?". И призывает обратить внимание на эту дорожную проблему области.
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