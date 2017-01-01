Дороги в Тверской области от Твери до Максатихи сняли на видео

Автор: Аноним Дата публикации: 11:56

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6 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192123

Жители Тверской области возмущены состоянием проезжей части, которая соединяет областную столицу и поселок Максатиху.Здесь, по словам мобильного репортёра, дорога усыпана ямами и выбоинами. Настолько, что автомобиль, как видно на кадрах. качает местами, как на волнах. Впрочем, порой, как пишет автор видео, встречаются ровные участки пути. "Пять километров асфальта делают, а 20 километров пропускают! Пять километров делают - 10 пропускают!" - сообщает мобильный репортёр.Автомобилист задаётся вопросом: "Как принимают такие работы по ремонту проезжей части местные власти?". И призывает обратить внимание на эту дорожную проблему области.