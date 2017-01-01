Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей

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Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей (ВИДЕО)

Автор:
Валентина Замятина
Дата публикации:
09:36
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  • 2

Источник питьевой воды в Нижнем Тагиле заволокло зелёной жижей. Местные жители бьют тревогу и присылают кадры с места ЧП.

По словам мобильного репортёра, видео снято накануне, 23 августа. "Были на Черноисточинском водохранилище и были шокированы увиденным! Это настоящая экологическая катастрофа!" - пишет местный житель. При этом, водоём снабжает питьевой водой почти весь город!

Местные издания сообщают, что Черноисточенское водохранилище вновь заволокло водорослями, которые выделяют токсичные вещества. Они не фильтруются очистными сооружениями и окисляют воду.

"Но почему-то, никто не реагирует на эту экологическую катастрофу! При том, что это безобразие уже длится много лет. Надеюсь, что эти кадры покажут на всю страну, и местные чиновники начнут как-то реагировать и что-то делать! Нужно спасать Черноисточинский пруд, пока не поздно! Помогите!" - пишет мобильный репортёр из Свердловской области.


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  • 2

Комментарии (2)

  • mreportertv
    09:44
    Уважаемый автор, заполните контактную информацию в Вашем профиле, чтобы редакции телеканалов при необходимости могли с Вами связаться. Уточните, пожалуйста, что находится на поверхности воды? Какого оно цвета, пахнет?
  • Валентина Замятина
    09:57
    Заполнила. Вы спрашиваете,что на поверхности (я не эколог - не знаю), на счет цвета - а на фото и видео разве не видно? Насчет запаха - Да! Пахнет!(Специфический Запах)
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