Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей (ВИДЕО)
- Автор:
- Валентина Замятина
- Дата публикации:
- 09:36
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По словам мобильного репортёра, видео снято накануне, 23 августа. "Были на Черноисточинском водохранилище и были шокированы увиденным! Это настоящая экологическая катастрофа!" - пишет местный житель. При этом, водоём снабжает питьевой водой почти весь город!
Местные издания сообщают, что Черноисточенское водохранилище вновь заволокло водорослями, которые выделяют токсичные вещества. Они не фильтруются очистными сооружениями и окисляют воду.
"Но почему-то, никто не реагирует на эту экологическую катастрофу! При том, что это безобразие уже длится много лет. Надеюсь, что эти кадры покажут на всю страну, и местные чиновники начнут как-то реагировать и что-то делать! Нужно спасать Черноисточинский пруд, пока не поздно! Помогите!" - пишет мобильный репортёр из Свердловской области.
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