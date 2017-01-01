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В Усть-Куте ямы на дороге засыпали землёй (ВИДЕО)

Автор:
le_38
Дата публикации:
11:58
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На проезжей части в Усть-Куте сделали ямочный ремонт. Однако местные автомобилисты радоваться долгожданным работам не спешат.

По словам мобильного репортёра, который прислал эти кадры с улицы Береговой, ямы залатали не свежим раскалённым асфальтом с соблюдением всех технологий, а землёй: "Ну вот, наконец-то, мечта сбылась. Приехали автодоровцы, собрали с обочин грязь и засыпали её в ямы," - комментирует увиденное автор видео.

"Отличный ремонт, ничего не скажешь," - пишет автомобилист. "Харитонов Александр Сергеевич - директор КМП «Автодор» УКМО (ГП). У него средняя зарплата в месяц по официальным данным с сайта администрации города - 74 758 рублей," - отмечает житель Иркутской области.



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