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Пасмурно и прохладно сегодня в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:13
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Пасмурно и прохладно сегодня в Москве. Дует прохладный порывистый ветер. Москвичи начали утепляться.

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