Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

Пыльная буря поднялась над Саратовом

В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

Водяной смерч сняли на видео в Сочи

Автомобиль загорелся в результате ДТП во Владикавказе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Переделанный для внучки велосипед сняли на видео в Уфе

Переделанный для внучки велосипед сняли на видео в Уфе

Автор:
Ксения Фёдорова
Дата публикации:
11:29
  • 16
  • 0

Этому ребёнку точно будет, что вспомнить во взрослой жизни. Например, эти поездки с дедом на велосипеде. В этом уверен мобильный репортёр, который запечатлел необычный способ перевозки малышки на видео.

По словам автора ролика, дело было в Уфе. Дед катал внучку по улицам города на модифицированном велосипеде. Вместо багажника к заднему колесу был прикреплен пластмассовый ящик для урожая, который играл роль своеобразного сидения для девочки.

Судя по видео, ребенок был совершенно не против такого необычного способа передвижения. А вот у авторов ролика увиденное вызвало бурную реакцию.
  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

49 0
17.08 15:53 | mreportertv
Отдыхающие спасли двух тонущих детей на пляже в Румынии
305 0
19.08 14:18 | Awaring341
В Уфе горит кровля магазина "Ярмарка"
62 0
16.08 11:31 | mreportertv
В парке природы в Австралии ребёнка ударил кенгуру
51 0
20.08 22:00 | stovtoroy
В Республике Башкортостан загорелся трактор с сеном
129 0
11.08 12:51 | KavaCoffee
Горе-велоугонщики попали в объектив камеры наблюдения в Майкопе (ВИДЕО)