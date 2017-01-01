Переделанный для внучки велосипед сняли на видео в Уфе

Автор: Ксения Фёдорова Дата публикации: 11:29

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192131

Этому ребёнку точно будет, что вспомнить во взрослой жизни. Например, эти поездки с дедом на велосипеде. В этом уверен мобильный репортёр, который запечатлел необычный способ перевозки малышки на видео.По словам автора ролика, дело было в Уфе. Дед катал внучку по улицам города на модифицированном велосипеде. Вместо багажника к заднему колесу был прикреплен пластмассовый ящик для урожая, который играл роль своеобразного сидения для девочки.Судя по видео, ребенок был совершенно не против такого необычного способа передвижения. А вот у авторов ролика увиденное вызвало бурную реакцию.