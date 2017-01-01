Переделанный для внучки велосипед сняли на видео в Уфе
- Автор:
- Ксения Фёдорова
- Дата публикации:
- 11:29
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По словам автора ролика, дело было в Уфе. Дед катал внучку по улицам города на модифицированном велосипеде. Вместо багажника к заднему колесу был прикреплен пластмассовый ящик для урожая, который играл роль своеобразного сидения для девочки.
Судя по видео, ребенок был совершенно не против такого необычного способа передвижения. А вот у авторов ролика увиденное вызвало бурную реакцию.
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