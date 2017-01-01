Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области (ВИДЕО)
- Автор:
- Рустам Балтаев
- Дата публикации:
- 11:41
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23 августа 2017 года, в 23 часа 16 минут, по причине разгерметизации газопровода произошло возгорание газа. Авария произошла на
отметке 2479.5 км. "Это в 7 километрах юго-восточнее села Шубино," - рассказывает мобильный репортёр. Зарево пожара виднелось на расстоянии десятков километров. "Съемки велись на удалении 20 км," - пишет автор этих кадров.
Сообщается, что на данный момент пожар удалось локализовать. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал, и угроз для возникновения лесных пожаров также нет. Что стало причиной разгерметизации - пока неизвестно.
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