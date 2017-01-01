Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

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Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:20
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Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области. Госпитализировано более 30 человек. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места ЧП.

По словам автора видео, отравились отдыхающие туристической базы "Утулик" ОАО "Ангарской нефтехимической компании". База отдыха расположена практически на берегу озера Байкал. Как видно на кадрах, на месте работают медики. Однако к медпункту выстроилась огромная очередь. "И то - она стала меньше," - комментирует происходящее мобильный репортёр.

В результате интоксикации, как сообщает мобильный репортёр из Иркутской области, потребовалась срочная госпитализация более, чем 30 человек. "А у остальных гостей турбазы - испорченный отдых," - пишет очевидец.
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