Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 12:20
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По словам автора видео, отравились отдыхающие туристической базы "Утулик" ОАО "Ангарской нефтехимической компании". База отдыха расположена практически на берегу озера Байкал. Как видно на кадрах, на месте работают медики. Однако к медпункту выстроилась огромная очередь. "И то - она стала меньше," - комментирует происходящее мобильный репортёр.
В результате интоксикации, как сообщает мобильный репортёр из Иркутской области, потребовалась срочная госпитализация более, чем 30 человек. "А у остальных гостей турбазы - испорченный отдых," - пишет очевидец.
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